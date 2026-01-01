В Перми вечером 4 марта пробки достигли восьми баллов
В Перми вечером 4 марта пробки достигли восьми баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».
В частности, заторы фиксируются на улицах Попова, Ленина, Луначарского, Пушкина, Екатерининская. Также пробки на улицах Чернышевского, Чкалова, Героев Хасана, Стахановская.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, задержки автобусов и трамваев от расписания составляют 15 минут и более.
