В Перми вечером 4 марта пробки достигли восьми баллов

Константин Долгановский

В Перми вечером 4 марта пробки достигли восьми баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В частности, заторы фиксируются на улицах Попова, Ленина, Луначарского, Пушкина, Екатерининская. Также пробки на улицах Чернышевского, Чкалова, Героев Хасана, Стахановская.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, задержки автобусов и трамваев от расписания составляют 15 минут и более.

