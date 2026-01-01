Жителей Прикамья предупредили об изморози 5 марта Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 5 марта в отдельных районах Пермского края прогнозируется образование изморози.

Данное погодное явление может стать причиной обрывов проводов на линиях электропередачи. В связи с этим жителей региона просят проявить бдительность и не находиться вблизи деревьев и энергообъектов.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует избегать близости с ЛЭП. В случае отключения электричества немедленно обесточить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Экстренные службы доступны по телефонам:

— «01» — со стационарного телефона;

— «101» или «112» — с мобильного устройства (звонок бесплатный).









