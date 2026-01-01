В Перми за организацию незаконной миграции осудили шесть человек Двух из них приговорили к реальным срокам Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд признал виновными шестерых жителей Пермского края в создании канала незаконной миграции. В зависимости от участия каждого они осуждены за совершение этого преступления в организованной группе, а также по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия и суда, двое пермяков 1984 и 1974 г.р. из корыстных мотивов в конце 2022 года наладили схему нелегальной миграции. Они опубликовали на платформах — в телеграм-каналах, на сайте и видеосервисе — объявления на арабском языке, предлагая услуги по легализации пребывания иностранцев в России. За это они брали с каждого мигранта до 3 тыс. долларов США. Кроме того, фигуранты завербовали еще четверых соучастников — двух мужчин и двух женщин, — которые за вознаграждение выступали принимающей стороной и помогали оформлять документы в миграционных органах. Незаконная схема была остановлена в сентябре 2023 года.

Всего осуждённые оформили легальное пребывание в РФ для восьми сирийцев.

В рамках расследования дела следователи изъяли и изучили документы, проверили компьютеры, гаджеты и сайты, которые контролировали обвиняемые. По просьбе следователя арестовали машины и имущество подсудимых на сумму более 3,7 млн руб.

Суд назначил двум главным организаторам по два года колонии общего режима с штрафами, а женщине, которая также участвовала в нелегальной деятельности, дали один год и шесть месяцев условно и штраф. Трое остальных отделались штрафами.

