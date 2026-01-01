С деревообрабатывающего предприятия в Прикамье взыскали ущерб за отходы у дороги Площадь загрязнённой территории составила около тысячи «квадратов» Поделиться Твитнуть

Фото: Росприроднадзор

В Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение о возможном нарушении природоохранного законодательства в Прикамье. Вдоль автодороги Пермь—Усть-Качка были обнаружены строительные и коммунальные отходы.

«Земельный участок вблизи дороги принадлежит деревообрабатывающей организации ООО «Русь» и имеет вид разрешённого использования — сельскохозяйственное производство. Во время выездного обследования установлено, что участок был отсыпан строительными отходами — боем кирпича и бетона, мусором от разборки зданий, а также твёрдыми коммунальными отходами», — рассказали в ведомстве.

Общая площадь загрязнённой территории составила около 1 тыс. кв. м. Размер причинённого почвам вреда оценили более чем в 800 тыс. руб. Нарушитель не возместил данную сумму в добровольном порядке, и Росприроднадзор обратился в суд. Иск был удовлетворён, ООО обязали компенсировать вред в полном объёме.

