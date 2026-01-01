В «Т Плюс» напомнили о запрете парковки около теплосетевых объектов в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с приходом весны в отопительном сезоне 2025/26 обострилась проблема несанкционированных парковок личного автотранспорта в опасной близости от объектов теплосетевой инфраструктуры. Речь идёт о центральных тепловых пунктах (ЦТП), насосных станциях и надземных участках тепломагистралей. Перепад ночных и дневных температур создаёт угрозу схода снега или падения сосулек на машины, поставленные на стоянку с нарушением, напоминают пермские энергетики «Т Плюс».

«Мы призываем горожан быть внимательнее и не создавать помех для работы теплоснабжающей компании. Автомашина, близко поставленная к производственному объекту, мешает выполнять работы, связанные с надёжной подачей тепла в жилые дома, детские сады и учебные учреждения. Кроме того, есть риск повреждения имущества нарушителей из-за падения льда и растаявшего снега», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Все теплосетевые объекты расположены в жилых кварталах и имеют охранную зону в 3 метра. Это означает, что ближе этой дистанции запрещено размещение любых объектов — автомобилей, гаражей или детских площадок. В отношении нарушителей принимаются меры — транспортные средства эвакуируются на штрафстоянку, незаконные постройки демонтируются в судебном порядке.

В охранных зонах теплосетевых объектов запрещено возведение любых капитальных и временных сооружения — складов, киосков, заборов. Материалы по каждому такому случаю передаются в контролирующие органы — Ростехнадзор и прокуратуру, а на владельцев составляются акты об административном нарушении.

Соблюдение правил содержания охранных зон — необходимое условие для стабильной и бесперебойной работы системы теплоснабжения города. Сообщить о фактах размещения посторонних объектов в охранных зонах тепловых сетей можно по телефону Тепловой справочной службы: (342) 259-39-98.

