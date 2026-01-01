В Минсвязи Прикамья рассказали о новых методах защиты от кибермошенников Изменения вступили в силу с 1 марта Поделиться Твитнуть

С 1 марта в России вступили в силу новые меры для борьбы с интернет-мошенниками. Эти инициативы реализуются в соответствии с законом о повышении безопасности в цифровом пространстве. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Экономика данных», сообщает правительство Пермского края.

В Минсвязи региона пояснили, что запущена система «Антифрод» для противодействия киберпреступлениям и оперативного сообщения между госорганами, операторами связи, финансовыми учреждениями и другими. Система позволит обмениваться информацией о противоправных действиях для защиты пользователей. Оператором системы выступает Минцифры России.

Кроме того, внедряется биометрия: кредитные организации, маркетплейсы, платформы с объявлениями и бюро кредитных историй смогут использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для доступа клиентов в приложения и личные кабинеты. Мера является добровольной.

Также предприниматели и компании, которые реализуют товары на маркетплейсах и площадках объявлений, смогут по желанию пройти верификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуги». Это позволит выделить проверенных продавцов и повысит доверие со стороны покупателей.

Изменились и правила предоставления займов в МФО: теперь выдача кредитов по упрощённой идентификации клиентов запрещена. Для дистанционного обслуживания необходима аутентификация через ЕБС. Это требование вступит в силу для микрокредитных компаний с 1 марта 2027 года.

В Минсвязи Пермского края отметили, что новые меры создадут технологический барьер для мошенников, защитят персональные и финансовые данные граждан и сделают цифровую среду более безопасной для добросовестных пользователей и бизнеса.

