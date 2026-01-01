Росреестр фиксирует рост активности на рынке недвижимости Пермского края Свыше 70% сделок на первичном рынке заключается с использованием заёмных средств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги сделок с недвижимостью за январь 2026 года. Эксперты отмечают оживление на рынке новостроек и повышенный интерес к ипотеке по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На первичном рынке в начале года в Прикамье было зарегистрировано 1276 договоров долевого участия, что вдвое больше, чем в январе 2025 года. Для покупки квартир в новостройках в 920 случаях были использованы кредитные средства.

На вторичном рынке зарегистрировано 2844 перехода прав собственности на жильё по договорам купли-продажи (мены), что соответствует уровню прошлого года.

В январе в Росреестр поступило 2284 заявки на регистрацию ипотеки, что более чем в два раза превышает показатель 2025 года (1105 заявлений). Более 88% заявок на ипотеку было подано в электронном виде и обработано за один рабочий день.

«Мы видим впечатляющие цифры, которые значительно превышают показатели прошлого года. Это говорит о сохранении спроса на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. — Подавляющее большинство сделок на первичном рынке, свыше 70%, заключается с использованием заёмных средств, что подчеркивает ключевую роль ипотеки в этом сегменте».

