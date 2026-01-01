В феврале жители Прикамья установили 20,4 тысячи самозапретов на привлечение кредитов Это на 6,8% больше, чем в январе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года жители Пермского края 20,4 тыс. самозапретов на получение кредитов и займов, что на 6,8% больше по сравнению с январем (19,1 тыс.). В целом в РФ россияне установили 1,13 млн самозапретов (+10,5% к январю 2026 года). На 28 февраля 2026 года в России действовало 18,85 млн самозапретов на кредиты, и 1,13 млн человек сняли самозапрет с марта 2025-го по февраль 2026 года.

Больше всего самозапретов в феврале 2026 года было установлено в Москве (98,2 тыс.), Московской области (63,3 тыс.), Санкт-Петербурге (49,3 тыс.) и республиках Башкортостан (44,5 тыс.) и Татарстан (41,4 тыс.).

Наибольший рост числа самозапретов в феврале 2026 года по сравнению с январём был отмечен в Республике Башкортостан (+19,5%), Воронежской (+16,9%) и Саратовской (+14,8%) областях, Татарстане (+14,8%) и Ростовской области (+14,1%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил рост числа обращений за самозапретами длинными новогодними праздниками в январе.

