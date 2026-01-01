Банк России обнаружил 22 нелегальных финансовых организации в Прикамье Из них 20 представляли собой чёрные кредитные организации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году в Пермском крае Банк России выявил 22 компании, занимающиеся нелегальной финансовой деятельностью. Из них 20 представляли собой чёрные кредитные организации, а две – финансовые пирамиды.

Такие компании, как нелегальные кредиторы, часто маскируются под ломбарды. Их деятельность приводит к тому, что клиенты сталкиваются с непомерно высокими процентами, огромными штрафами за просрочку или даже потерей залогового имущества.

Финансовые пирамиды привлекают средства граждан, обещая высокую доходность от инвестиций в различные отрасли, такие как торговля, строительство, сельское хозяйство или информационные технологии.

«Деятельность таких организаций приводит к значительным финансовым потерям для граждан. Вкладываясь в несуществующие активы, люди теряют свои сбережения. Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать основные признаки псевдоинвестиционных схем. Обычно это обещания высокой доходности и призывы активно привлекать новых участников в проект», – подчеркнул управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Для защиты от мошенников рекомендуется проверять легальность деятельности финансовых компаний и наличие у них необходимых разрешений регулятора. Эту информацию можно найти на сайте Банка России, где также публикуется список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По всей стране в 2025 году Банк России выявил более семи тысяч нелегальных участников финансового рынка. Из них около шести тысяч оказались финансовыми пирамидами и псевдоброкерами, работавшими в интернете. Еще более тысячи были черными кредиторами, активно использовавшими сетевой формат и открывавшими новые офлайн-офисы под единым брендом.

