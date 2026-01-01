«Уралкалий» оплатил покупку медоборудования для поликлиники «Уралкалий-Мед» Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В профильном медицинском учреждении ПАО «Уралкалий» — ООО «Уралкалий-Мед» — начал функционировать новый высокочастотный магнитный стимулятор. Современное оборудование приобретено в рамках социальных инвестиций компании.

Высокотехнологичный аппарат для транскраниальной и периферической магнитной стимуляции российского производства используется во многих областях медицины и предназначен для реабилитации и лечения различных заболеваний. Методика основана на воздействии короткими магнитными импульсами с высокой частотой и силой магнитного поля. Процедура безболезненна и неинвазивна, что делает её эффективным и безопасным инструментом в неврологии, психиатрии и педиатрии.

Лечение на магнитном стимуляторе проводится по назначению врача. Для сотрудников компании диагностика доступна в рамках программы добровольного медицинского страхования.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

Мы заботимся о здоровье наших сотрудников и понимаем, насколько важно иметь доступ к качественному медицинскому обслуживанию, поэтому постоянно инвестируем средства в новое оборудование. Высокочастотный магнитный стимулятор позволит проводить эффективное лечение и сократить процесс реабилитации. При системной поддержке «Уралкалия» наша поликлиника продолжает развивать материально-техническую базу и расширять перечень доступных медицинских услуг в интересах сотрудников компании.

