Цены на вторичное жильё в Перми за февраль выросли на 1% Средняя стоимость квартиры достигла 6,79 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты портала «Мир квартир» проанализировали цены на вторичное жильё в 70 крупных городах России за февраль. Выяснилось, что цены выросли, но менее значительно, чем в январе, а количество предложений осталось на уровне предыдущего месяца.

За последний месяц в 60 из 70 городов стоимость квадратного метра увеличилась, в семи снизилась, а в трёх осталась неизменной.

Больше всего выросла цена в Москве: столичный квадратный метр подорожал сразу на 3,9% и теперь стоит 419,4 тыс. руб. В лидерах также оказались Набережные Челны (+3,3%), Смоленск (+2,6%), Магнитогорск (+2,5%). Самое значительное снижение цены зафиксировано в Ленинградской области (-1,1%). В Перми квадратный метр подорожал на 1,1%, до 127,4 тыс. руб. В среднем по стране рост цен также составил 1,1%, и квадратный метр теперь стоит 128,7 тыс. руб.

Если говорить о динамике цен на квартиры на вторичном рынке, то в 55 городах их стоимость увеличилась, в 12 снизилась, а в трёх осталась на прежнем уровне.

Лидером по росту цен снова стала Москва: средняя цена квартиры в столице выросла на 6,8% и достигла 24,55 млн руб. Значительный рост также продемонстрировали Астрахань (+4,5%), Владивосток (+3,6%) и Киров (+3,5%). Больше всего подешевели квартиры в Туле (-3,9%). В Перми квартиры подорожали на 1% и достигли 6,79 млн руб. В целом по России рост цен в феврале составил 1,3%, средняя стоимость квартиры — 6,93 млн руб.

«Спрос на вторичное жильё растёт, особенно в Москве: цены на квартиры на вторичном рынке увеличиваются, тогда как на рынке новостроек они снижаются (-0,4% в феврале). Возможно, ситуация изменится в ближайшие месяцы, когда ипотека станет доступнее, но пока она остаётся дорогой для большинства покупателей. Они всё чаще выбирают квартиры от частных собственников, которые стоят на 19% дешевле», — отметил генеральный директор портала Павел Луценко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.