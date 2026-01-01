Пермский вице-премьер побывал в ДНР Дмитрий Беланович встретился с зампредседателя правительства республики Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Заместитель председателя правительства Пермского края, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович посетил с рабочим визитом ДНР, об этом сообщили в минприроды региона.

Беланович побывал в «Амвросиевском лесхозе». Там он изучил деятельность учреждения и обсудил вопросы оптимизации материально-технического снабжения для борьбы с лесными пожарами. Напомним, осенью 2025 года Прикамье заключило с ДНР Соглашение о сотрудничестве в области лесного хозяйства.

В Донецке Дмитрий Беланович встретился с заместителем председателя правительства ДНР Владимиром Ежиковым, где они обсудили перспективы межрегионального сотрудничества. Состоялись консультации и обмен опытом с Министерством природных ресурсов ДНР. Также Беланович побывал в Великоанадольском лесотехническом колледже им. В.Е. фон Граффа в Волновахе, где встретился со студентами и преподавателями.

Рабочую поездку завершил визит в Ростов-на-Дону к директору Департамента лесного хозяйства по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Петру Костеничу. В ходе встречи обсуждались вопросы координации действий и обмена опытом.

Сотрудники Минприроды Пермского края также доставили гуманитарную помощь в зону СВО, включая дрон, генераторы, радиостанции, бензопилы, сварочный аппарат, маскировочные сети, компьютерную технику и тёплые вещи.

