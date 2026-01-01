В минобре Прикамья рассказали о форме проведения экзамена по истории в 9-х классах Он станет обязательным с 2027/28 учебного года Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Минпросвещения России разрабатывает новую модель обязательного экзамена по истории для учеников девятых классов. Экзамен планируется проводить в устной форме, что соответствует особенностям исторического знания. Ведомство также установит даты его проведения, сообщили в минобре Пермского края.

В сотрудничестве с Рособрнадзором будут организованы мероприятия для подготовки учеников и учителей к этому формату испытания. Все экзаменационные материалы будут подготовлены на основе государственных учебников по истории.

С 2027/28 учебного года обязательный устный экзамен по истории станет обязательным условием для допуска к ГИА-9 для выпускников девятых классов.

