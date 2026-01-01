Экстремального похолодания в Пермском крае ждут 8 марта При этом морозными будут и все предшествующие дни Поделиться Твитнуть

В Пермском крае началось похолодание. Пока холод не слишком сильный, но экстремальные морозы уже приближаются к Полярному Уралу с востока. На некоторых метеостанциях Прикамья температура в ночь на 4 марта опустилась ниже -20°С, а в Перми зафиксировано -18,1°С. Умеренный ветер усиливает ощущение морозной свежести. Для сравнения: на Ямале, где сейчас самая холодная воздушная масса, температура опускается до -40…-42°С, и даже днём она будет ниже -30°С. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

К завтрашнему дню вся территория края окажется под воздействием холодной воздушной массы. Ночь на четверг будет малооблачной и морозной: в большинстве районов температура опустится до -20…-25°С, на севере до -30°С, а на юге до -15…-17°С, в Перми — около -20°С. Днём, при ясной погоде и почти полном штиле, температура будет колебаться в пределах -9…-14°С, в Перми до -10°С. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 8-10°С.

Ночь на пятницу также будет ясной и морозной, температура опустится до -20…-25°С, местами в низинах до -30°С. На севере станет теплее, чем накануне, а в Перми, наоборот, холоднее, до -21…-23°С. На юге края из-за облачности температура будет до -15…-17°С. Днём гребень разрушится, увеличится облачность, и на юге возможен небольшой снег. Температура поднимется до -7…-12°С по краю и до -8…-10°С в Перми.

В субботу днём ожидается выход циклона с Архангельской области на центральные районы края. Снегопады, вероятно, начнутся во второй половине дня. Именно в тылу этого циклона 8 марта произойдёт вторжение экстремального холода, который сейчас движется с востока на Полярный Урал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.