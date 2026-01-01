4 марта в Прикамье проведут проверку системы оповещения В 10:40 в регионе раздастся сигнал «Внимание всем!» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Сегодня, 4 марта, в Пермском крае и по всей России состоится масштабная проверка систем экстренного оповещения населения.

В 10:40 по местному времени в регионе раздастся сигнал «Внимание всем!» через сирены и громкоговорители. Также будет временно приостановлено вещание теле- и радиоканалов, напоминает ВЕТТА.

Жителей просят не беспокоиться. При звуке сирен необходимо включить телевизор или радио для получения дальнейших инструкций. Проверка носит плановый характер и проводится для оценки работоспособности оборудования и готовности служб к действиям в чрезвычайных ситуациях.

