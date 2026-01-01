Пермяки объявили сбор средств для первоклассницы с серьёзными проблемами сердца

Помощь требуется активной участнице благотворительных инициатив

Скалолазание, девочка, Дедморозим

Фото предоставлено фондом "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» инициировал сбор средств для первоклассницы Ани, которая ранее сама активно участвовала в благотворительных акциях. Девочка, известная своим неравнодушием и помощью другим, теперь сама нуждается в поддержке.

Как и многие её сверстники, девочка наслаждалась активной жизнью: занималась скалолазанием, плаванием и катанием на лыжах. Однако плановое медицинское обследование выявило серьёзные проблемы с сердцем, которые сделали любимые увлечения Ани опасными для жизни.

По словам мамы девочки, врачи предупредили, что любая физическая нагрузка может привести к критическим последствиям, вплоть до внезапной остановки сердца без видимой на то причины. Она также добавила, что для некоторых пациентов с подобным диагнозом достаточно медикаментозного лечения, тогда как другим необходима установка имплантируемого дефибриллятора, способного реанимировать сердце в экстренной ситуации.

Для постановки точного диагноза и назначения эффективной терапии специалистам необходимо провести генетическое исследование — полное секвенирование генома. Стоимость такого анализа составляет 96 096 руб. Оказать финансовую помощь Ане можно, перечислив средства на сайте dedmorozim.ru по специальной ссылке или отправив SMS-сообщение на номер 3434, указав в тексте кодовое слово «Чуди» и желаемую сумму пожертвования (например, «Чуди 300»).

Акция «Цветы жизни», в которой Аня принимала участие, является значимым благотворительным проектом в регионе. Идея заключается в том, чтобы 1 сентября ученики дарили учителям один общий букет, а сэкономленные средства направлялись на помощь детям-сиротам и тяжелобольным ребятам.

