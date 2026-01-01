Пермяки объявили сбор средств для первоклассницы с серьёзными проблемами сердца Помощь требуется активной участнице благотворительных инициатив Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено фондом "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» инициировал сбор средств для первоклассницы Ани, которая ранее сама активно участвовала в благотворительных акциях. Девочка, известная своим неравнодушием и помощью другим, теперь сама нуждается в поддержке.

Как и многие её сверстники, девочка наслаждалась активной жизнью: занималась скалолазанием, плаванием и катанием на лыжах. Однако плановое медицинское обследование выявило серьёзные проблемы с сердцем, которые сделали любимые увлечения Ани опасными для жизни.

По словам мамы девочки, врачи предупредили, что любая физическая нагрузка может привести к критическим последствиям, вплоть до внезапной остановки сердца без видимой на то причины. Она также добавила, что для некоторых пациентов с подобным диагнозом достаточно медикаментозного лечения, тогда как другим необходима установка имплантируемого дефибриллятора, способного реанимировать сердце в экстренной ситуации.

Для постановки точного диагноза и назначения эффективной терапии специалистам необходимо провести генетическое исследование — полное секвенирование генома. Стоимость такого анализа составляет 96 096 руб. Оказать финансовую помощь Ане можно, перечислив средства на сайте dedmorozim.ru по специальной ссылке или отправив SMS-сообщение на номер 3434, указав в тексте кодовое слово «Чуди» и желаемую сумму пожертвования (например, «Чуди 300»).

Акция «Цветы жизни», в которой Аня принимала участие, является значимым благотворительным проектом в регионе. Идея заключается в том, чтобы 1 сентября ученики дарили учителям один общий букет, а сэкономленные средства направлялись на помощь детям-сиротам и тяжелобольным ребятам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.