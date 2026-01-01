В Пермском крае участники СВО могут получить поддержку на Госуслугах в режиме «единого окна» В 2025 году в регионе было оказано более 6 млн услуг в электронном виде Поделиться Твитнуть

На портале «Госуслуги» появился новый раздел, посвященный участникам специальной военной операции (СВО), ветеранам боевых действий и их семьям. На этой платформе собрана информация о различных льготах, выплатах и мерах социальной поддержки федерального, регионального и муниципального уровня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Все виды помощи были систематизированы в зависимости от жизненных обстоятельств военнослужащих и их близких. Также предусмотрена возможность получения индивидуальных мер поддержки. Среди наиболее востребованных на сегодняшний день:

— постановка на учёт для получения земельного участка.

— освобождение от платы за детский сад;

— предоставление реабилитационных средств и услуг для инвалидов и детей-инвалидов, не входящих в федеральный перечень;

— бесплатное горячее питание для учеников 5-11 классов муниципальных школ;

— бесплатное питание для студентов государственных учреждений среднего профессионального образования;

— компенсация расходов на оплату жилья.

Как отметил глава регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае Константин Строгий, «единое окно» для получения всех услуг — это удобный и своевременный подход. Новый раздел с актуальными мерами поддержки позволяет получить необходимую помощь быстро и адресно.

Отметим, в 2025 году в Пермском крае все региональные и муниципальные меры поддержки для участников СВО и их семей были переведены в электронный формат. Исключение составили услуги, предоставляемые в момент обращения, а также те, что связаны с информацией о гибели или ранении. Шесть мер поддержки теперь предоставляются проактивно: уведомления о них поступают автоматически при возникновении соответствующих жизненных ситуаций.

По данным минсвязи Прикамья, в 2025 году в регионе было оказано более 6 млн услуг в электронном виде. Сейчас порталом «Госуслуги» пользуются 80% жителей Пермского края, что составляет более 2 млн человек.

