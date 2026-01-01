Глава Прикамья поздравил сотрудников АО «Гознак» Краснокамская бумажная фабрика отмечает 90-летие Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 марта посетил Краснокамскую бумажную фабрику АО «Гознак», которая отмечает своё 90-летие. Глава региона поздравил с праздником пять семей — трудовых династий предприятия.

Дмитрий Махонин отметил, что более 90% жителей города связаны с предприятием, а преданность делу, передаваемая из поколения в поколение, всегда вызывает уважение.

«У предприятия есть планы на развитие, и ваш труд — основа его успехов. Благодарю вас за работу на благо Пермского края и страны», — отметил Махонин.

Семьи, в свою очередь, поделились историями своего трудового пути.

Например, семья Лукашиных, насчитывающая 24 человека, имеет общий стаж на фабрике свыше 350 лет. Сейчас здесь трудятся девять её представителей. Евгения Лукашина, работающая с 2007 года, рассказала, что династия началась с Андрея Ивановича Лукашина, прошедшего путь от рабочего до директора.

Общий стаж династии Черныщевых-Бусыревых превышает 155 лет. Ветеран фабрики Сергей Чернышев, начавший свой путь под руководством Лукашина, отметил его человечность и легкость в работе. Он сам прошел путь от слесаря до инженера-механика, гордясь участием в модернизациях предприятия.

Династия Хреновых-Нестеровых-Фрид-Щеткиных, одна из самых молодых, имеет общий стаж 123 года. Сейчас на фабрике работают Татьяна Нестерова и Ирина Фрид. Нестерова продолжила трудовую династию своих родителей, и теперь здесь трудится ее дочь. Фрид подчеркнула уникальность фабрики, сплоченность коллектива и важность поддержания «гознаковского» духа молодым поколением.

Общий стаж династии Кобелевых-Бельшаковых-Кох на предприятии составляет 202 года. Два члена семьи работают на фабрике сегодня. Елена Кох выразила гордость предприятием и надежду на его дальнейшее развитие.

Основательница династии Низовцевых-Калининых-Ляпуновых-Пархоменко-Котельниковых, Екатерина Павловна Низовьева, устроилась на фабрику в 24 года и проработала там более десяти лет, включая военные годы. Сегодня династия включает 23 человека с общим стажем 426 лет. Эта семья активно участвует в спортивных соревнованиях. Сергей Котельников, работающий на фабрике с 1996 года, уже почти 25 лет является игроком хоккейного клуба «Гознак», с которым они неоднократно становились чемпионами края.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Краснокамская бумажная фабрика стабильно производит банкнотную бумагу, бумагу для полиграфии, обоев и упаковки с высокими барьерными свойствами. Ежегодно внедряются новые продукты, такие как композитный материал HPL-пластик, что способствует устойчивому развитию промышленного сектора.

