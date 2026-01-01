Пермяки стали чаще пользоваться виртуальными картами для оплата проезда в общественном транспорте В 2025 году общее количество поездок с использованием такого способа оплаты составило 17,5 млн Поделиться Твитнуть

В департаменте транспорта администрации Перми подвели итоги 2025 года по использованию виртуальных транспортных карт. В прошлом году пермяки оформили 66,5 тысяч новых виртуальных карт через мобильное приложение «Пермский транспорт». Этот показатель превышает прошлогодние результаты на 11,5%.

Общее количество поездок, оплаченных с помощью таких карт, составило 17,5 млн, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Департамент транспорта отмечает, что такая динамика свидетельствует о стабильном росте спроса на цифровые способы оплаты проезда.

Изображение: департамент транспорта Перми

Для возможности бесконтактной оплаты поездок, минуя валидатор, пользователям необходимо загрузить приложение «Пермский транспорт» (доступно в AppStore, GooglePlay, RuStore, AppGallery). После установки нужно пройти регистрацию, выпустить виртуальную карту и выбрать соответствующий тариф.

Для оформления льготных карт требуется однократное посещение пункта выдачи с предъявлением необходимых документов. В дальнейшем льгота может быть привязана к мобильному телефону для удобного использования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.