Курировать спортивную инфраструктуру в Пермском крае будет новое учреждение Его выделят из состава ЦСП

Константин Долгановский

В результате реорганизации ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» будет создано новое учреждение. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Министерстве спорта Пермского края.

«Стоит задача повышения качества содержания объектов спорта, поэтому мы создаём новое учреждение, которое будут курировать вопросы спортивной инфраструктуры, — рассказали изданию в ведомстве. — Новое учреждение будет создано путём его выделения из состава ЦСП».

В настоящее время «Центр спортивной подготовки Пермского края» управляет четырьмя спортивными объектами: спорткомплексом им. В.П. Сухарева, стадионом «Звезда», Крытым футбольным манежем и Фиджитал-центром. После реорганизации за ЦСП останется работа с ведущими спортсменами, командами, методическая поддержка атлетов и тренеров.

«В этом году мы внедрили систему эффективности деятельности спортивных федераций, приняли программу развития детско-юношеского спорта во всех муниципалитетах. Поэтому у ЦСП останется большой, серьёзный фронт работы», — прокомментировали в министерстве.

Когда планируется завершить реорганизацию, как будет названо новое учреждение и кто его возглавит, в минспорта не уточнили.

По данным «Нового компаньона», юрлицо вошло в процесс реорганизации в форме выделения 27 февраля 2026 года.

ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» было создано в 2013 году на базе ГБКУ «Школа высшего спортивного мастерства». Учредитель — Министерство спорта Пермского края. И.о. директора с 24 января 2025 года является Илона Шакурова.

Финансирование ЦСП осуществляется за счёт средств бюджета Пермского края. На 2026 год учреждению выделено 3 млрд руб. Из этой суммы свыше 1,5 млрд планируется потратить на обеспечение государственных спортивных учреждений, предоставление налоговых льгот для подготовки спортивного резерва, организацию спортивных мероприятий.

