Импорт свежих огурцов из Казахстана в Пермский край увеличился в четыре раза С начала года в регион доставлено почти 400 тонн продукции Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С 1 января по 3 марта 2026 года в Пермский край было завезено 396 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объём импорта составил 90 тонн. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

2 марта сотрудники ведомства провели проверку на территории Пермского края. В ходе досмотра была осмотрена партия из 36 тонн свежих огурцов, прибывших из Казахстана.

Специалисты Управления Россельхознадзора и Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели тщательный осмотр груза. Для проверки фитосанитарного состояния партии были отобраны образцы, которые затем направили на лабораторное исследование. Фитосанитарный сертификат на груз был в наличии.

После завершения карантинного фитосанитарного контроля никаких нарушений выявлено не было. Карантинных организмов обнаружено не было. В результате был оформлен акт карантинного контроля, который разрешает использование продукции по назначению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.