Пермский край показал наибольший рост среднего размера POS-кредитов в РФ Показатель вырос за год на 16,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года в Пермском крае средний размер POS-кредитов (выданных гражданам в торговых точках) достиг 71,5 тыс. руб. Это на 16,4% больше, чем в январе 2025 года (тогда средний чек составлял 61,4 тыс. руб.). Прикамье показало наибольший рост среднего размера POS-кредитов в регионах РФ.

В среднем по РФ размер POS-кредита также достиг 71,5 тыс. руб., увеличившись за год на 8,5% и на 0,7% по сравнению декабрём 2025 года. Таким образом, в январе 2026 года этот показатель достиг максимального значения с начала 2024 года.

Кроме Прикамья, значительно вырос размер POS-кредита в Алтайском крае (+15,6%), Ленинградской области (+15,5%) и Санкт-Петербурге (+14%). Единственный регион из топ-30, где этот показатель снизился, – Республика Дагестан (-1,4%).

«В последние годы средний чек POS-кредитов растет в соответствии с инфляцией на товары, приобретаемые в торговых точках, – комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. – Однако уровень одобрения заявок на POS-кредиты остается низким и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Банки ужесточают требования к качеству кредитных историй заемщиков, что повышает риск отказа в кредите. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за состоянием своей кредитной истории и избегать ее ухудшения».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.