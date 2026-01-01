За поджог станций сотовой связи жителя Прикамья осудили на 12 лет Первые три года он проведёт в тюрьме Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил жителя Соликамска к 12 годам лишения свободы. Он обвинялся в «действиях террористического характера с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти», сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

Уточняется, что мужчина по заданию иностранных спецслужб, поджёг две базовые станции сотовой связи. Злоумышленник был задержан. По данному факту следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ.

Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

