В Перми в 2025 году в ДТП погибли 33 человека Зафиксировано 826 аварий Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

По информации городской Госавтоинспекции, в прошлом году в Перми зафиксировано 826 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях более тысячи человек получили ранения, а 33 жизни были унесены. В 200 случаях сотрудники ГИБДД использовали специальные укладки для оказания первой помощи. Об этом пишет «Пятница».

«Каждая патрульная машина оснащена набором средств первой помощи, включающим укладки. Инспекторы регулярно проходят обучение и тренировки, организованные специалистами Пермского краевого центра медицины катастроф. Эти знания и умения помогают им спасать жизни и поддерживать здоровье пострадавших», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Кроме того, автоинспекторы могут остановить кровотечение, наложить повязки, проводить сердечно-лёгочную реанимацию и фиксировать повреждённые конечности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.