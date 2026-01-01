В Перми на мартовские торги выставили 35 земельных участков Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

По данным городского департамента земельных отношений, в марте на аукцион выставлены 35 участков общей площадью 37,6 тыс. кв. метров. Из них 32 предназначены для строительства частных домов. Ещё один участок в Новые Ляды планируется использовать под склады. Участок по ул. Емельяна Ярославского, 20 предназначен для деловых объектов.

Также на торги выставлен участок по адресу ул. Генерала Черняховского, 53а. Он предназначен для строительства многоквартирного жилого дома. Площадь участка — 2 594 кв. метра. Здесь можно возвести дом высотой до восьми этажей. Участок предложен в аренду на 4 года и 10 месяцев.

Кроме того, в марте планируется повторно выставить на торги участки в жилом районе Ново-Бродовский для индивидуального жилищного строительства и на ул. Воронежской в Кировском районе под объекты лёгкой промышленности и склады.

Аукционы по аренде и продаже участков состоятся 5, 12, 19 и 26 марта. Подробную информацию о проведении аукционов можно найти в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми. Также данные доступны на специальном сайте для торгов. Аукционы проходят на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.