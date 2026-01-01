Директор школы в Прикамье заплатила 60 тысяч рублей за травму ребёнка на стройке Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы завершили исполнительное производство в отношении руководителя образовательного учреждения из-за инцидента, в результате которого пострадала девочка. Об этом информирует Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю.

Трагедия произошла во время работ по благоустройству территории школы. Девочка, воспользовавшись проемом в металлическом заборе, проникла на стройплощадку, где упала и получила травмы, угрожающие жизни. В ходе проверки было установлено, что директор школы подписала акт приемки выполненных работ и самостоятельно демонтировала часть ограждения, несмотря на то, что объект не был готов к эксплуатации.

Действия директора были квалифицированы как халатность, которая привела к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако уголовное дело было прекращено, и вместо наказания был назначен судебный штраф 60 тыс. руб. Среди смягчающих обстоятельств были учтены признание вины, возмещение ущерба пострадавшей и благотворительная помощь участникам СВО, оказанная директором.

Женщина выплатила штраф досрочно.

