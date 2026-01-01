«Уралкалий» стал победителем IV зимней Спартакиады трудящихся Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Уралкалий»

Сборная команда «Уралкалия» заняла первое место в общем зачете IV зимней Спартакиады трудящихся Пермского края среди предприятий свыше 4 000 человек. 56 сотрудников компании приняли участие в соревнованиях по баскетболу, керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, хоккею, волейболу и другим спортивным дисциплинам.

Спартакиада проходила в Перми с 27 февраля по 1 марта. За победу боролись более 1 100 участников из 33 предприятий и организаций Пермского края. Спортсмены соревновались в 11 видах спорта на восьми спортивных объектах.

Павел Кузьмин, председатель ППО «Калийщик»:

Сотрудники «Уралкалия» вновь доказали свою отличную спортивную подготовку и командную работу, став победителями спартакиады. Компания активно поддерживает спорт как важную составляющую здорового образа жизни и укрепления корпоративного духа. Тренировки, спортивные мероприятия, участие в спартакиадах помогают сотрудникам поддерживать физическую форму и развивать навыки командного взаимодействия.

