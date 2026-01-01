Пермские спасатели помогли женщине, упавшей в воду у Коммунального моста Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В службу спасения Перми поступило сообщение о том, что у Коммунального моста под лёд провалилась женщина. Сотрудники группы оперативного реагирования №8 незамедлительно отправились на место происшествия.

Когда они прибыли, пострадавшая уже самостоятельно выбралась из воды и пыталась ползком добраться до берега. Спасатели быстро помогли ей выбраться на сушу и передали бригаде скорой помощи. У женщины диагностировали сильное переохлаждение.

В мэрии напомнили, что выход на лёд в любое время года связан с риском. Весной лёд становится особенно хрупким и ненадёжным, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и избегать опасных ситуаций.

