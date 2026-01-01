В Перми адвокат пытался пронести флэшку в СИЗО-1 Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

Сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю предотвратили пронос в следственный изолятор №1 Перми запрещённых предметов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Адвокат С. прибыл в следственный изолятор для проведения процессуальных действий с одним из подозреваемых. На контрольно-пропускном пункте сотрудник спросил адвоката о наличии запрещённых предметов, на что тот ответил отрицательно. Однако при досмотре личных вещей металлодетектор «Паутина» обнаружил металлические предметы. Сотрудник дежурной части провёл дополнительную проверку с помощью металлодетектора «БМ-6011 Вихрь Т», несмотря на утверждения адвоката об отсутствии запрещённых предметов. В результате во внутреннем кармане куртки адвоката была обнаружена флэш-карта.

На адвоката был составлен протокол об административном правонарушении, и по данному факту проводится проверка.

В ГУФСИН напомнили, что попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечёт за собой ответственность в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ.

