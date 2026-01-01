В Перми директор компании осуждён за предоставление опасных услуг на квадроциклах Во время катания пострадал подросток Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Перми вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности для здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд установил, что директор коммерческой компании предоставлял услуги по вождению квадроциклов и мотоциклов, которые не соответствовали необходимым стандартам безопасности. Техника, использовавшаяся для прогулок, не была должным образом зарегистрирована и не проходила регулярные технические осмотры. Клиентам разрешалось управлять этими транспортными средствами без соответствующих водительских прав, что запрещено законодательством.

13 июня 2025 года несовершеннолетний житель Перми, управлявший квадроциклом, потерял контроль над ним и допустил опрокидывание. В результате происшествия подросток получил травмы средней тяжести.

С учетом позиции государственного обвинения, суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 350 тыс. руб. в пользу пострадавшего. Квадроцикл был конфискован и передан в собственность государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

