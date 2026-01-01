В Перми приостановлено строительство железнодорожного моста через Каму РЖД и генеральный подрядчик не комментируют ситуацию Поделиться Твитнуть

РЖД

В Перми приостановлена работа над Северным железнодорожным обходом и мостом через Каму. Как сообщил источник издания 59.ru, знакомый с ситуацией, и подтвердили рабочие, строительство заморожено.

«Мы сворачиваемся, всё уже готовятся к переезду, — рассказал строитель. — Почти всех предупредили о переводе, и большинство уже разъехались: кто в Нижний Новгород, кто в Тюмень, а большинство — в Москву для работы на новой скоростной магистрали».

На запрос издания в СвЖД представители компании сообщили о проделанной работе, но не ответили на вопрос о приостановке строительства.

«На левом берегу Камы возведено 8 из 13 опор, установлены четыре 77-метровых пролёта, — сообщили в СвЖД. — Вправо от реки завершена установка опор для будущей эстакады, которая будет состоять из 21 опоры и 20 пролётов. На левом берегу построено 25 опор из 30 и установлено 12 пролётных строений».

Генподрядчик — АО «Дороги и мосты» — на запросы не ответил.

Собеседник портала отметил, что стройка приостановлена из-за отсутствия финансирования со стороны РЖД. По его словам, железнодорожники не могут оплатить даже уже выполненные работы. По его словам, все строители покинут площадку до конца марта, останется только охрана. Сейчас консервацией объекта занимаются менее 50 человек.

Строительство Северного железнодорожного обхода Перми, включающего новый железнодорожный мост через Каму, планировалось завершить к 2028 году. Заказчик работ — РЖД, генподрядчик — АО «Дороги и мосты». Стоимость проекта не разглашается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.