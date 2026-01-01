Филиал «Азот» — победитель Спартакиады трудящихся Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сборная филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стала победителем IV зимней Спартакиады трудящихся Пермского края.

Соревнования проходили в формате трехдневного марафона. Участники разыграли комплекты медалей по 11 дисциплинам: горнолыжному и конькобежному спорту, керлингу, лыжным гонкам, многоборью ГТО, баскетболу, хоккею и другим. Также программа Спартакиады включала соревнования спортивных семей.

В событии приняли участие более 1 100 работников из 33 организаций и предприятий региона. Команда «Азота» заняла первое место в подгруппе предприятий с численностью сотрудников до 4 000 человек.

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

У «Азота» богатая спортивная история. Именно на нашем заводе стартовала одна из первых корпоративных спартакиад в Березниках, дав толчок развития городскому физкультурному движению. Выполнение социальных гарантий, в том числе оздоровления и обеспечения доступного спортивного досуга, одно из приоритетных направлений деятельности «Уралхима».

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 000 человек.

