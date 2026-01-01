Председатель ЛДПР посетит Пермь 4 марта
В программе визита — посещение технопарка и встреча с жителями
В среду, 4 марта, Пермь посетит председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе реготделения партии, цель визита — обсуждение вопросов технологического развития, поддержки бизнеса и встреча с жителями региона.
Слуцкий встретится с IT-предпринимателями технопарка Morion Digital.
Во второй половине дня лидер ЛДПР вместе с актёром Игорем Ознобихиным, сыгравшим роль участкового в сериале «Реальные пацаны», побывает в музее «Квартира Коляна».
Затем Леонид Слуцкий посетит детский сад «Гармония» и встретится с местными жителями.
