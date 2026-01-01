Юг Пермского края засыплет снегом А к северу от Перми усилятся морозы Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, траектория циклона с осадками, приход которого прогнозировался в Пермском крае на 3 марта, смещается на юг. Основные снегопады прогнозируются в Башкирии, а в Пермском крае особенно пострадают Чернушинский и Октябрьский районы, где ожидается более 10 мм осадков. Ожидается, что осадки будут продолжаться до вечера среды.

В Перми выпадет менее 5 мм осадков, что является хорошей новостью после рекордных зимних снегопадов. Однако усилятся морозы: в большинстве районов к северу и востоку от Перми температура воздуха днём может опуститься до -10°С и ниже, и это продлится до пятницы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.