За 2 марта в Прикамье потушили три пожара

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За сутки, 2 марта 2026 года, в Пермском крае произошло три пожара. Один из них случился в Перми, ещё по одному — в Березовском и Верещагинском районах. Погибших нет, однако один человек получил травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 2 марта в Прикамье работали 193 профилактические группы, в которых было задействовано 466 специалистов. Они обошли 1783 дома и квартиры; проинструктировали по пожарной безопасности 2948 человек; раздали 2257 листовок с правилами поведения при пожаре.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона: при обнаружении признаков возгорания немедленно звоните по телефонам «01», «101» или «112».

