Госинспекция труда в Пермском крае за год просила возбудить 119 уголовных дел К дисциплинарным мерам привлечены 117 должностных лиц

Олег Антонов

В 2025 году Государственная инспекция труда в Пермском крае провела 199 проверок, направленных на контроль соблюдения трудового законодательства и нормативов по охране труда на предприятиях региона. По результатам этих мероприятий наибольшее количество нарушений было зафиксировано в сфере охраны труда — 211 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Анализ результатов показал, что чаще всего нарушения касались обучения и инструктажа сотрудников по вопросам охраны труда, прохождения обязательных медицинских осмотров, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и проведения специальной оценки условий труда.

Всего работодателям было выдано 415 предписаний. Из них 178 касались устранения выявленных нарушений, 15 предписаний потребовали запрета на использование 45 единиц средств индивидуальной защиты из-за несоответствия требованиям охраны труда, а 44 предписания предусматривали отстранение от работы 344 сотрудников, которые не прошли необходимую подготовку по охране труда (включая обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний). Кроме того, было выдано 178 предписаний о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, в результате чего 117 должностных лиц были привлечены к дисциплинарным мерам.

Врио руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев сообщил, что для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в нарушениях трудового законодательства, в органы следствия было направлено 119 материалов.

