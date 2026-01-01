В Перми осудят юношу за содействие дистанционным мошенникам Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Сотрудники отдела по расследованию преступлений в Орджоникидзевском районе СУ Управления МВД России по Перми завершили расследование уголовного дела в отношении курьера, который обвиняется в участии в телефонных аферах, сообщили в пресс-службе полиции.

В июле прошлого года в полицию поступило несколько заявлений от людей в возрасте от 78 до 90 лет. Пенсионерам звонили и сообщали, что их деньги могут быть использованы для финансирования преступной деятельности за границей. Им предлагали собрать все сбережения и передать их курьеру для проверки и обеспечения безопасности.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали молодого человека, который помогал мошенникам. Им оказался житель Перми 2007 г.р.

Выяснилось, что молодой человек действовал в составе организованной группы. Его кураторы сообщали, когда и куда приезжать, чтобы забирать деньги у потерпевших. Затем он переводил средства своему «работодателю», оставляя себе небольшие суммы.

В общей сложности пенсионеры отдали мошенникам более 2 млн руб.

Сейчас уголовное дело по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, передано в суд для рассмотрения пор существу.

