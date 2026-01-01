В Прикамье запустили сбор средств для лечения первоклассницы, спасавшей других Поделиться Твитнуть

Благотворительный фонд «Дедморозим» объявил о сборе средств для первоклассницы Ани, которая ранее активно участвовала в благотворительной акции «Цветы жизни». Теперь ей самой требуется помощь, чтобы справиться с тяжёлым заболеванием. Об этом пишет perm.aif.ru.

Родители Ани рассказывают, что их дочь с детства проявляла большую активность: занималась скалолазанием, плаванием и катанием на лыжах. Однако плановое медицинское обследование выявило серьёзные проблемы с сердцем, из-за которых любые физические нагрузки стали для неё смертельно опасными.

Аня вместе с семьёй принимала участие в акции «Цветы жизни», направленной на сбор средств для детей с тяжёлыми заболеваниями. В рамках этой акции ученики классов дарили учителям общий букет, а сэкономленные деньги направляли на помощь больным детям и сиротам. Девочка также озвучивала ролики в поддержку тяжелобольных.

Мама Ани сообщила, что существует высокий риск внезапной остановки сердца без внешних причин. Некоторым детям с таким диагнозом помогает медикаментозная терапия, но другим требуется имплантация дефибриллятора — специального устройства, которое в экстренной ситуации перезапускает работу сердца.

Для подбора наиболее эффективного лечения и выяснения причин заболевания медикам необходимо провести дорогостоящее исследование — полное секвенирование генома. Стоимость этого анализа составляет 96 096 руб.

Помочь Ане можно, сделав пожертвование на сайте фонда «Дедморозим».

