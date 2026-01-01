Средний размер автокредита в Пермском крае за год вырос на 14% По сравнению с декабрём 2025 года размер автокредита в большинстве регионов снизился Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года средний размер выданных автокредитов в Пермском крае составил 1,29 млн руб., что на 14,2% больше по сравнению с январем 2025 года (тогда этот показатель был 1,13 млн руб.). В среднем по РФ сумма кредита за год выросла на 19,5%, до 1,45 млн руб.

С точки зрения региональной динамики, наибольший рост среднего размера автокредита в январе 2026 года по сравнению с январем 2025-го наблюдался в Саратовской области (+27,6%), Белгородской (+27,4%) и Вологодской области (+26,2%). Наименьший рост был зафиксирован в Ульяновской (+11,7%), Новосибирской (+13,2%) и Волгоградской области (+13,3%).

При этом по сравнению с декабрём 2025 года размер автокредита в большинстве регионов снизился.

«Средний размер выданных автокредитов имеет тенденцию к незначительному снижению, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это связано не только с сезонными факторами, но и с осторожностью банков в отношении рисков, а также с тем, что спрос на автокредиты со стороны граждан остаётся стабильным на фоне повышения утилизационного сбора. Банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков при одобрении автокредитов, что снижает риски просрочек в будущем. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.