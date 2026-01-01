Пермь завоевала призовые места в четырёх номинациях премии «Туристические города» На счету краевого центра два «серебра» и две «бронзы» Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Пермь заняла призовые места в четырёх из семи номинаций на III Всероссийской премии «Туристические города», которая прошла в Касимове с 26 по 28 февраля. В финале конкурса участвовали 70 российских городов.

Пермь была представлена в номинациях «Город гастрономического туризма», «Город научно-популярного туризма», «Город промышленного туризма», «Город туристической сувенирной продукции», «Город MICE-туризма (для городов с населением свыше 1 млн человек)», «Город туристических брендов», «Лидер независимой оценки качества в туризме».

По результатам конкурса Пермь заняла следующие места:

— «Лидер независимой оценки качества в туризме» — 2 место,

— «Город туристических брендов» — 2 место,

— «Город научно-популярного туризма» — 3 место,

— «Город промышленного туризма» — 3 место.

Премия «Туристические города» отмечает муниципальные образования или отдельные населённые пункты России за развитие и продвижение туризма и индустрии гостеприимства.

