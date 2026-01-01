Прокуратура начала проверку детсада Перми по факту травмирования ребёнка Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Мотовилихинского района Перми начала проверку в связи с инцидентом, в результате которого двухлетняя девочка получила серьёзные ожоги ног в дошкольном учреждении, сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошёл 19 февраля, когда няня посадила девочку в ванну и включила воду, не проверив её температуру. Ребёнок сообщил о боли, но няня не отреагировала должным образом. В результате девочка получила ожоги стоп.

Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства и оценить действия лиц, ответственных за работу с детьми в детском саду.

Следует отметить, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклад по данному случаю. Также возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

