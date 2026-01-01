В Прикамье скончался 51-летний священник Михаил Садков Поделиться Твитнуть

фото: Соликамская епархия

2 марта Соликамская епархия сообщила о кончине иерея Михаила Садкова, которому было 51 год. Об этом пишет perm.aif.ru.

Священнослужители отмечают, что отец Михаил всегда добросовестно выполнял свои обязанности, заботясь о прихожанах и заключённых. Он проявлял искреннюю любовь и внимание к своей пастве.

Епископ Соликамский и Чусовской Гавриил выразил глубокое соболезнование семье и близким усопшего, а также пожелал им утешения через молитву.

Похороны иерея состоятся в четверг, 5 марта, в Городище.

Отпевание начнётся в 10:00, его проведёт епископ Гавриил. В ночь со среды гроб будет выставлен в храме иконы Божией Матери Знамение в Городище, где все желающие смогут помолиться и прочесть Евангелие в присутствии священнослужителей Соликамской епархии.

