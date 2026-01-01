В 2025 года в бюджет Прикамья поступило 107,3 млрд рублей от НДФЛ

Руководитель УФНС по региону озвучила итоги пополнения краевой казны

деньги бюджет

фото: тригорода.рф

На встрече, посвящённой экономическому росту Пермского края, руководитель УФНС по региону Наталья Гурова представила отчёт о поступлениях в бюджет за прошлый год и осветила грядущие налоговые преобразования.

По её словам, в 2025 году в региональный бюджет поступило 251,3 млрд руб. Наблюдался положительный прирост доходов по нескольким направлениям по сравнению с 2024 годом.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составил 107,3 млрд руб., что составляет 42,7% от общей суммы доходов, показав рост на 10,1%.

Наталья Гурова

Фото: ТГ-канал Натальи Гуровой

Специальные налоговые режимы продемонстрировали увеличение поступлений на 11,5%.

Налоги на имущество принесли 28,5 млрд руб., увеличившись на 2,9%.

«Были обсуждены с участниками круглого стола перспективы налогоплательщиков Прикамья в свете изменений налогового законодательства. Представлены актуальные данные: свыше 6 тыс. налогоплательщиков уже в этом году воспользовались новым для региона режимом налогообложения «АвтоУСН», — поделилась Гурова.

Она также подчеркнула, что 2026 год потребует от предпринимателей тщательного налогового планирования, в то время как налоговая служба продолжит активную просветительскую деятельность.

