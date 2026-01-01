В 2025 года в бюджет Прикамья поступило 107,3 млрд рублей от НДФЛ Руководитель УФНС по региону озвучила итоги пополнения краевой казны Поделиться Твитнуть

На встрече, посвящённой экономическому росту Пермского края, руководитель УФНС по региону Наталья Гурова представила отчёт о поступлениях в бюджет за прошлый год и осветила грядущие налоговые преобразования.

По её словам, в 2025 году в региональный бюджет поступило 251,3 млрд руб. Наблюдался положительный прирост доходов по нескольким направлениям по сравнению с 2024 годом.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составил 107,3 млрд руб., что составляет 42,7% от общей суммы доходов, показав рост на 10,1%.

Фото: ТГ-канал Натальи Гуровой

Специальные налоговые режимы продемонстрировали увеличение поступлений на 11,5%.

Налоги на имущество принесли 28,5 млрд руб., увеличившись на 2,9%.

«Были обсуждены с участниками круглого стола перспективы налогоплательщиков Прикамья в свете изменений налогового законодательства. Представлены актуальные данные: свыше 6 тыс. налогоплательщиков уже в этом году воспользовались новым для региона режимом налогообложения «АвтоУСН», — поделилась Гурова.

Она также подчеркнула, что 2026 год потребует от предпринимателей тщательного налогового планирования, в то время как налоговая служба продолжит активную просветительскую деятельность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.