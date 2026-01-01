Две торговые сети замораживают наценки до конца 2026 года Об этом сообщили в Пермском УФАС Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о продлении ценовых ограничений для торговых сетей «Ашан» и «Атак». Компании договорились не увеличивать наценки на социально важные продукты питания до конца 2026 года.

В Пермском УФАС уточнили, что максимальная торговая надбавка на определённые товары составит от 5 до 10% в зависимости от конкретной позиции. Ограничения будут распространяться на 31 категорию продуктов и затронут все регионы, где представлены эти сети.

Представители ведомства подчеркнули, что данное решение принято добровольно. ФАС призвала другие компании последовать примеру «Ашана» и «Атаки». Ведомство также рекомендовало ритейлерам, которые ещё не присоединились к соглашению, рассмотреть возможность участия в нём и, по возможности, увеличить количество товаров с минимальной наценкой.

