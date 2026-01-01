Из Беларуси в Пермский край завезли 797 тонн торфа Его используют в промпроизводстве Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

С 1 января по 2 марта 2026 года в Пермский край было ввезено 797,1 тонны торфа из Республики Беларусь. Этот торф применяется в добывающей и перерабатывающей промышленности Пермского края в качестве адсорбента. В прошлом году за аналогичный период подобные поставки в регион не осуществлялись.

Так, 24 февраля Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю организовало проверку ввоза 40 тонн торфа из Беларуси на территорию Пермского края.

По прибытии груза сотрудники Управления, совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», провели проверку сопроводительных документов и отбор образцов. Торф имел фитосанитарный сертификат на соответствие всем требованиям.

В результате карантинного фитосанитарного контроля не было обнаружено нарушений или карантинных организмов. На продукцию был составлен акт карантинного контроля, подтверждающий её безопасность и дающий разрешение на использование по назначению.









