В Пермском крае реконструируют мост через реку Искирь

Министерство транспорта Пермского края

В Бардымском округе Прикамья реконструируют мост через р. Искирь. Об этом сообщили в минтрансе, отметив, что проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мост находится на трассе Елпачиха—Зайцево—Брюзли рядом с остановкой «Отворот на Искирь». Ежедневно по нему проезжают автомобили и местный автобус, следующий до Шермейки. Этот маршрут также связывает с деревнями Искирь, Шабарка и Антуфьево и выводит на региональную дорогу Оса—Чернушка.

Генподрядчик — компания «ТехДорГрупп».

В рамках проекта предусмотрены следующие работы: замена мостового полотна и перильных ограждений, ремонт опор и пролетного строения, гидрофобизация бетона для защиты от коррозии, а также обустройство подходов, установка дорожных знаков и обновление разметки. Работы начнутся в мае 2026 года и завершатся к концу того же года.

