В Перми изменен порядок перераспределения земельных участков

Недавно в Земельный кодекс РФ были внесены изменения, которые упростили процесс перераспределения земельных участков. Для жителей Перми это означает, что они теперь могут быстрее и проще корректировать границы своих участков, если это необходимо.

По информации городского департамента земельных отношений, в Земельный кодекс были внесены поправки, которые уточняют и облегчают процедуру перераспределения земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности. Теперь границы участков можно изменять для устранения недостатков, которые мешают их эффективному использованию. Это касается таких вопросов, как изломанные границы, вклинивание соседних участков и невозможность разместить на территории жилые или коммерческие объекты. Новые правила направлены на снижение конфликтов между соседями и более рациональное использование земли.

Для граждан и организаций теперь возможно корректировать участки неудобной формы по четко установленной процедуре. Перераспределение может включать как увеличение, так и уменьшение площади участка. Однако есть ограничение: увеличение площади допускается не более чем на 1 тыс. кв. м, если нет утвержденной документации по планировке территории.

Департамент уточняет, что правом на перераспределение земельных участков обладают как физические, так и юридические лица. Основанием для этого может служить утвержденный проект межевания территории или схема расположения земельного участка. За 2025 год в Перми было заключено 235 соглашений о перераспределении участков, а в январе-феврале 2026 года — 36 таких соглашений.





