На благоустройство дворов в Перми выделили 350 млн рублей

Виталий Кокшаров

В 2026 году в Перми на улучшение территорий многоквартирных домов и установку новых контейнерных площадок выделено более 350 млн руб.: 170 млн руб. — на благоустройство дворов, 107 млн руб. — на улучшение придомовых территорий и 75 млн руб. — на обустройство новых контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для получения субсидии необходимо пройти процедуру отбора, установленную постановлениями администрации Перми №342, 511 и 921 с учётом актуальных изменений. Решение о проведении работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Представители городского департамента жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что процесс отбора получателей субсидии осуществляется через портал предоставления мер государственной финансовой поддержки. Заявки могут подавать лица, уполномоченные общим собранием собственников, юридические лица или индивидуальные предприниматели, управляющие многоквартирным домом.

Информация о начале отбора публикуется на портале предоставления государственной поддержки и на официальном сайте территориального органа администрации Перми не позднее чем за шесть календарных дней до начала приёма заявок. Для уточнения сроков проведения отборов жители могут обратиться в администрации районов.

