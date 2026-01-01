Более 100 тысяч жителей Перми приняли участие в Фестивале зимнего спорта Его площадки посетили более полумиллиона человек Поделиться Твитнуть

Самое масштабное спортивное событие сезона — Фестиваль зимнего спорта — привлекло более 100 тыс. участников, а общее число посетителей площадок фестиваля превысило 575 тыс. человек, включая жителей и гостей города. Об этом сообщили в минспорта региона.

С 28 декабря по 1 марта пермяки катались на сноуборде, горных лыжах, коньках и тюбингах, играли в хоккей и керлинг, а также участвовали в проекте «Народный Ледниковый» на «БионордКатке». ️

Здесь же состоялись мастер-классы от известных фигуристов Илья Авербуха, Екатерины Бобровой и Максима Шабалина. Каток посетили более 40 тыс. посетителей. ️

На городской эспланаде впервые была построена горка длиной более 80 м, где можно было кататься на сноуборде, горных лыжах и тюбингах. Только на тюбинге прокатились около 30 тыс. человек. ️ Также прошли всероссийские соревнования по сноуборду «Морозильник», несмотря на температуру ниже —20°C, что не помешало спортсменам продемонстрировать своё мастерство.

Фестиваль был организован правительством Пермского края совместно с региональным министерством спорта и продюсерской командой Ильи Авербуха.

