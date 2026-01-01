За неделю в Перми в ДТП травмы получили 16 человек В том числе шестеро детей Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция Перми

С 23 февраля по 1 марта 2026 года в краевом центре произошло 12 ДТП, в которых 16 человек получили травмы разной степени тяжести, включая шестерых несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Было выявлено 1749 правонарушений: 52 водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения, зафиксированы 32 случая управления транспортным средством без водительского удостоверения, 13 нарушений при выезде на встречную полосу, 160 происшествий из-за непредоставления преимущества пешеходам, 148 нарушений ПДД пешеходами и 57 случаев неправильной перевозки детей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям и гостям города соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

